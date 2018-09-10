Шевр, фета и халлуми - семья из Минска на хуторе в Браславском районе варит более 10 видов сыра

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодая семья из Минска переехала на хутор в Браславский район, где ведет большое хозяйство и варит более 10 видов сыра. О неожиданной смене места жительства, любви к молочным продуктам и планах развития домашнего подворья супруга Юлия Бачуринская рассказала корреспонденту БЕЛТА.

Около трех с половиной лет назад Юлия и ее муж Алексей переехали из столицы на север Беларуси. Она родом из Гомеля, супруг родился в Кореличах, но всю сознательную жизнь провел в Минске. Оба окончили столичные вузы: Юлия получила специальность филолога-переводчика, а Алексей - экономиста.

"В Браславский район нас однажды привез Лешин папа. Он заядлый рыбак и частенько бывает в этих местах. Нам понравилась уникальная природа, бескрайние просторы и немноголюдность. Минск все больше уплотнялся, количество людей и машин росло. А наша работа была связана с ежедневным общением с людьми, поэтому в определенный момент просто захотелось отдохнуть. Кроме того, у нас было два бультерьера с неудачным прошлым, которых мы долго выхаживали и лечили после прежних хозяев. Ежедневно сталкивались с тем, что мест для выгула нет, большинство людей, заведений и учреждений у нас не "дог-френдли". Поэтому после поездки на Браславские озера появилась мысль купить в этих краях дом", - вспоминает Юлия.

Семья приобрела обычную деревенскую хатку в удаленном месте, чтобы приезжать сюда и наслаждаться тишиной, ходить в лес, купаться в чистых озерах и заряжаться энергетикой местной природы. Никаких планов оставаться не было, думали, что это летний вариант времяпровождения. Но когда пришла осень, супруги решили попробовать остаться на зиму и завели пару овечек. С них и началось хозяйство.

"Сейчас у нас 15 овец, 10 коз, две лошади и две коровы, мускусные утки, куры, пара породистых свиней-производителей и выводок поросят. Овцы дают мясо, мы его продаем, а шерсть отдаем нашим друзьям, которые возрождают традиции прядения. Козы и одна корова дают молоко. Вторая джерсейской породы пока еще ждет первого теленка. Кроме того, живущие на большой территории, огороженной электроизгородью, венгерские пуховые мангалицы принесли две недели назад свое первое потомство. Этими свиньями мы очень гордимся, так как вырастили их до впечатляющих размеров в природном содержании без промышленных комбикормов и добавок", - рассказывает хозяйка.

Но основным делом и источником дохода семьи являются животные, дающие молоко. Из козьего и коровьего делают творог, греческий йогурт, сметану, масло и сыры. "Очень люблю сыры, с детства путешествовала по Италии, Франции, балканским странам. Там они обладают особыми оттенками вкуса, естественной пикантностью из-за вызревания и особенностей производства каждого сорта. К счастью, сейчас доступно много информации и базовые рецепты - как письменные, так и видео. Ферменты, культуры, грибки сегодня можно заказать издалека, нужно только желание, а оно у меня было. Это очень интересно - работать с живым продуктом, ведь сырое молоко сейчас в мире считается дорогим материалом. Это не пастеризованное, в котором почти все культуры отсутствуют. Важно контролировать, чтобы животные паслись на хорошей траве, находились в свободном движении, были чистыми и здоровыми. И никакого комбикорма в их рационе", - подчеркивает Юлия.

Родители помогли молодой семье купить компактные и удобные доильные аппараты. Сейчас супруги готовят три вида свежего сычужного сыра: шевр, фета и халлуми. Около десяти вариантов выдержанного - Белпер Кнолле, сыр в винной корке, несколько видов с плесенью. Из сыворотки получается нежная рикотта. "Фермерский сыр - это не только строгое соблюдение рецепта, но и импровизация, когда ты ориентируешься не на рецептуру, а на молоко и сгусток. Ведь летом и зимой молоко совершенно разное и из него получаются разные сыры", - замечает собеседница.

Летом семья продает сыр на своем хуторе в деревне Петкуны. Благодаря туристическому местоположению к ним приезжает много путешественников. Гости пробуют и приобретают сыры. Часть их и другую молочную продукцию супруги передают столичным гурманам. Юлия и Алексей стараются участвовать в различных фермерских фестах: летом были на празднике родной еды "Усё сваё" в Минске. На следующей неделе планируют поехать на "Журавы i журавiны Мiёрскага краю". "Кроме того, некоторые местные жители и такие же, как мы, уехавшие из городов, любят сыр и приезжают к нам за ним, за общением с хозяйством", - отмечает Юлия.

Пока расширять домашнее подворье супруги не собираются. Наоборот, хотят немного сбавить обороты, некоторых породных животных продают. "Нас двое, поэтому нужно отдавать себе отчет, сколько мы можем содержать и обеспечивать, чтобы хватало сил и на себя. Кроме того, в Браславском районе очень большая проблема с приобретением сена и зерна, а местные колхозы нам продавать их не хотят", - признается хозяйка.

На севере Беларуси климат во многом обусловлен близостью Балтики. Здесь, конечно, холоднее, чем в других областях, но зимы наоборот более мягкие, а лета не такие жаркие, как в Гомеле или Бресте. Для мелкого животноводства, как у супругов, это удачное место, поэтому мыслей вернуться обратно в Минск точно нет, говорит Юлия. "Но и утверждать, что это наша конечная точка, не берусь", - добавляет она.-0-

Фото из семейного архива Юлии Бачуринской