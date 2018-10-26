Школа №76 Минска с 24 декабря закроется на капремонт

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа №76 Минска с 24 декабря закроется на капитальный ремонт, сообщили БЕЛТА в администрации Советского района города.

Здание по ул. Беломорская, 15 построено в 1961 году. Планируется выполнить тепловую реабилитацию фасада, заменить оконные блоки на стеклопакеты, обновить кровлю, внутренние инженерные коммуникации.

Также специалисты проведут модернизацию пищеблока, спортивного и актового залов, учебных классов, благоустроят прилегающую территорию, школьный стадион.

На время проведения работ ребята с третьей учебной четверти переедут в другие учреждения образования района. Так, в средней школе №187 (ул. Куйбышева, 65) для учеников 1-х – 5-х классов занятия организуют в первую смену с 9.00, для 6, 7, 8 классов - во вторую смену с 13.30. В средней школе №28 (ул. М. Богдановича, 76) будут учиться 9-е – 11-е классы в первую смену с 8.30.

Откроется школа после капитального ремонта 1 сентября 2019 года.-0-