Школьники-волонтеры Гродненской области на каникулах помогут пожилым по хозяйству

22 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время весенних каникул школьники-волонтеры Гродненской области помогут пожилым людям по хозяйству. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Совместная акция главного управления образования и комитета по труду, занятости и социальной защиты облисполкома пройдет в регионе на каникулах. Участники школьных волонтерских отрядов, ученики 5-11-х классов, посетят пенсионеров, одиноко проживающих пожилых людей, помогут по хозяйству, наведут порядок в домах и на приусадебных участках.

"Это лишь одно из направлений занятости школьников в каникулярный период. Традиционно широко будет организована экскурсионная деятельность, дети посетят значимые исторические места не только на территории области, но и за ее пределами. Запланированы посещения мемориальных комплексов на местах сожженных деревень", - отметили в главном управлении образования облисполкома. В дни каникул будут работать все спортивные залы и бассейны, интересные и познавательные программы предложат учреждения дополнительного образования. Запланированы походы в музеи, театры, кино. Во многих районах создаются интерактивные развлекательно-познавательные программы в виде молодежных квестов.

В весенние каникулы в регионе планируется оздоровить на 2 тыс. больше школьников, чем в зимний период. Будет организована работа более чем 200 пришкольных лагерей, где с пользой проведут время около 8 тыс. мальчишек и девчонок.-0-