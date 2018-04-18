Школу красоты и здоровья для пожилых людей организуют в Пружанах

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения организует школу красоты и здоровья для пожилых людей, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста ТЦСОН Марина Ковальчук.

Инициатива пружанцев "Школа красоты и здоровья "7 шагов к омоложению" стала одним из победителей дополнительного конкурса проекта "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь". Он финансируется Европейским союзом и реализуется Программой развития ООН (ПРООН). Общая сумма гранта составляет более 12 тыс. евро.

В отделении дневного пребывания пожилые жители района смогут посещать интерактивные презентации о красоте и здоровом образе жизни, мастер-классы по нанесению макияжа и созданию причесок, занятия физической культурой. В частности, за счет гранта будет оборудован тренажерный зал, закуплены различные тренажеры, палки для скандинавской ходьбы и другой спортивный инвентарь. Предусматривается проведение интеллектуального турнира "Что? Где? Когда?", организация занятий в вокальной школе, экскурсионной поездки в Мир и Несвиж. Не менее важное внимание будет уделено вовлечению пожилых граждан в волонтерское движение.

"Основная идея инициативы - повысить качество жизни пожилых граждан и их социальную активность. Заканчивая трудовую деятельность, люди зачастую сталкиваются с проблемой одиночества. Наш проект позволит разнообразить их жизнь и досуг", - отметила Марина Ковальчук.

В настоящее время отделение дневного пребывания Пружанского ТЦСОН посещают 102 пенсионера. Всего в районе проживают около 13,5 тыс. пожилых людей, в том числе более 5 тыс. в городе.-0-