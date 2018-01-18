Систему подготовки рабочих кадров Витебской области ждет ряд преобразований - Шерстнев

18 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Систему подготовки рабочих кадров Витебской области ждет ряд преобразований. Об этом заявил сегодня председатель облисполкома Николай Шерстнев на заседании Витебского областного союза нанимателей и управления образования облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

Ключевой темой совещания являлся вопрос совершенствования системы подготовки специалистов среднего и высшего звена, рабочих кадров для предприятий реального сектора экономики. "Проблема заключается не в распределении кадров, а в том, что молодые специалисты, которые приходят на предприятия, не соответствуют желаемому уровню нанимателей, они не готовы к самостоятельной работе. Их необходимо переучивать, учить. Поэтому наша главная задача в том, чтобы сформировать прочное взаимодействие учреждений профтехобразования, ссузов с предприятиями промышленности, сельского хозяйства. Возможно, будет принято решение о создании кластеров, в которых ряд предприятий будет работать в связке с определенными учебными заведениями", - подчеркнул председатель облисполкома.

Он убежден, что наряду с теорией необходимо давать больше практики, проходить которую учащиеся должны полгода-год в зависимости от специфики профессии на предприятиях, где в дальнейшем планируют работать. "Этого времени хватит, чтобы молодой человек определился с выбором профессии и местом работы. С другой стороны, и наниматель за это время рассмотрит его как специалиста", - сказал Николай Шерстнев.

Участие в совещании приняли руководители предприятий области, которые поделились своим видением проблемы и методами ее решения. Например, в СООО "Белвест" принята практика наставничества. В компании "Витебские подъемники" дополнительная подготовка специалистов ведется на базе собственного учебного центра, специально созданного на предприятии для этих целей. Швейное ОАО "Знамя индустриализации" видит перспективу развития подразделений в сельской местности.

Еще один важный нюанс связан с профориентационной работой, которую следует проводить еще в период школьного обучения детей. "Как привлечь их на производство - задача руководителя предприятия. Необходимо создать условия, которые будут мотивировать молодежь. С помощью различной поддержки и договорных обязательств еще в период обучения в учреждении профтехобразования нужно закрепить за собой будущих специалистов и учить их на собственной базе", - считает Николай Шерстнев.

Все предложения нанимателей, руководителей учреждений образования по совершенствованию системы подготовки кадров обобщит рабочая группа, которая будет создана в ближайшее время. "В ее состав войдут промышленники, руководители учебных заведений и функционеры, представляющие облисполком. Вместе определим наши дальнейшие шаги", - заключил губернатор.-0-