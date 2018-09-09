Ситуация с ценами на продукты питания в Минске стабильная - Шорец

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с ценами на продукты питания в Минске стабильная. Об этом заявил председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец в интервью программе "Неделя" телеканала СТВ , передает БЕЛТА.

"Цены на продукты питания социальной значимости мы контролируем как на рынках, так и в магазинах. Немаловажный фактор – конкуренция. У нас 6,5 тыс. магазинов, из которых 1,8 тыс. - продовольственные. Роста цен нет, ситуация стабильная и контролируемая", - сказал Андрей Шорец.

Он отметил, что Минск готовится к проведению традиционных осенних ярмарок. "Люди этого ждут. Осенние месяцы покажут небольшое снижение цен на основные продукты, которые появятся на прилавках, - добавил мэр города. - На Комаровском рынке есть ряды, за которыми могут продавать свои овощи и фрукты пенсионеры, владельцы приусадебных участков. Тем самым они также сбивают цены на товар торговцев-перекупщиков".-0-