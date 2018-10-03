Складировать снег в Минске будут на 10 площадках

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске определено 10 площадок для временного складирования снега, сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Олег Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Участки согласованы с городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды. Также будет работать снегоплавильный пункт, расположенный по ул.Машиностроителей в микрорайоне Чижовка, где для утилизации снега используются термические ресурсы городской канализации. Его производительность - 5 тыс. куб.м в сутки.

Для устранения зимней скользкости используется песко-соляная смесь. Потребность в ней составляет около 54,8 тыс. т, предстоит заготовить не менее 70% необходимого количества. Также будет использоваться галит марки А. Запасы планируется пополнять по мере расходования.

Во время подготовки городских улиц к безопасной эксплуатации в зимних условиях коммунальными дорожными службами Минска произведен комплекс ремонтных работ. Автопарк предприятия для уборки улиц от снега насчитывает более 780 единиц специализированной техники. При неблагоприятных погодных условиях вводится план "Пурга".-0-