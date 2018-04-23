Слет юных инспекторов движения пройдет в Минске 25-26 апреля

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской слет юных инспекторов движения "Зеленая волна" пройдет 25-26 апреля на базе Минского государственного дворца детей и молодежи, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Слет пройдет уже в 45-й раз. Девять команд каждого района Минска в течение двух дней будут бороться за звание лучших и за возможность представлять город на республиканском этапе. В первый конкурсный день участникам предстоит пройти семь из восьми конкурсов. Второй день будет посвящен самой сложной части - вождению велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению. Каждый участник слета проедет по импровизированному автогородку на берегу Комсомольского озера, используя свои знания дорожной разметки и знаков, сигналов регулировщика и правил движения на велосипеде.

Церемония закрытия и торжественное награждение по итогам слета пройдут 3 мая. В качестве почетных гостей церемонии выступят ветераны органов внутренних дел, внесшие вклад в становление и развитие движения юных инспекторов движения в Беларуси и за ее пределами. Для победителей слета социальные партнеры и организационный комитет подготовят более 50 личных и командных призов, а также подарки и сюрпризы всем участникам слета.-0-