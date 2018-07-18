18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный слет караванеров планируется провести в Минской области в преддверии II Европейских игр в 2019 году. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич.

"За два-три дня до начала Европейских игр планируем провести в Минской области слет караванеров. В этом году был третий слет. Возможно, в следующем он станет рекордным (по количеству участников. - Прим. БЕЛТА.). Совместно с Минтрансом идет разработка карты, где будет размещена информация в том числе о кемпингах, где они смогут остановиться", - сказал Виталий Грицевич.

Он также подчеркнул, что движение караванеров пользуется большой популярностью в Европе. "Его надо дальше развивать и в Беларуси. Когда к нам приезжают гости, например, из Украины или России, которые путешествуют по странам Европы, они хотят видеть такой же уровень сервиса и в нашей стране. Работа по его повышению будет продолжена", - добавил замдиректора Департамента по туризму.

Как сообщалось, II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня 2019 года по 15 видам спорта. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют награды в 15 видах спорта. Также ожидается прибытие около 2 тыс. тренеров и обслуживающего персонала, представляющих интересы официальных делегаций, в том числе 650 международных и 410 национальных судей по видам спорта, а также около 1 тыс. представителей СМИ. В соревнованиях задействуют все знаковые объекты Минска, в том числе комплексы "Минск-Арена" и "Чижовка-Арена", дворцы спорта по пр. Победителей и в Уручье, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский".-0-