Смотр-конкурс соберет в Витебске 40 хореографических коллективов области

31 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Областной смотр-конкурс хореографических коллективов "Прыдзвінскія карункі" пройдет 3 ноября в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном методическом центре народного творчества.

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Ивана Серикова, будут проводить восьмой раз (проводится через год) на базе областной филармонии. Участие в нем примут 40 творческих коллективов, имеющих звание заслуженного, народного или образцового с общей численностью более 800 человек.

Танцорам предстоит выступить в номинациях на лучшее исполнение авторских танцев Ивана Серикова, новую балетмейстерскую постановку и лучший народный танец, отражающие национальную тематику и мотивы.

"Некоторые из конкурсантов будут состязаться сразу в нескольких номинациях, что допустимо правилами. Членам жюри предстоит оценить 70 выступлений", - отметили в центре.

Иван Артемович Сериков - заслуженный деятель культуры Беларуси, балетмейстер. В разные годы являлся солистом ансамбля белорусской народной песни и танца Белгосфилармонии. С 1961 года руководил Витебским народным ансамблем песни и танца "Маладосць". Собрал огромное количество танцев Витебской области, которые уже на протяжении нескольких десятилетий используют в своем репертуаре творческие коллективы региона.-0-