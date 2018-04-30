Солдатская каша и музей с экспонатами военных лет ждут посетителей Минского зоопарка 9 мая

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский зоопарк 9 мая предложит посетителям солдатскую кашу и музей с экспонатами военных лет, сообщили БЕЛТА в зоопарке.

В День Победы в 12.00 в Минском зоопарке начнется праздник "Великий май". В программе - праздничный весенний концерт, специальным гостем которого будет казачий ансамбль "Гуляй, казак!". Для любителей фото подготовят оригинальную фотозону "Партизанский костерок", а для самых любознательных - необычный "Музей на телеге" с экспонатами военных лет. Мастерство выездки продемонстрируют верховые красавцы-скакуны.

Организаторы обещают, что на празднике никто не останется голодным. Всех гостей ждет бесплатное угощение - настоящая солдатская каша.

Отдохнуть и спокойно перекусить можно будет в импровизированном "кинотеатре военных лет", где также расскажут о судьбе обитателей зоопарков в годы войны и познакомят с четвероногими военными героями.-0-

Фото Минского зоопарка