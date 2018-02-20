Соревнования по пожарному кроссфиту впервые пройдут в Витебске

20 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Открытые соревнования по пожарному кроссфиту "Богатырь" впервые пройдут сегодня в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Состязания проводятся в рамках республиканской акции "Безопасность - в каждый дом!" на базе Витебского государственного технического колледжа. За победу поборются 17 команд из средних специальных учебных заведений Витебска, Полоцка, Орши, Оршанского, Городокского, Дубровенского, Бешенковичского и Толочинского районов. В каждой команде по четыре человека: девушка и три юноши в возрасте от 16 лет до 21 года. Никакой специальной подготовки от них не потребуется. Главное - быть активными и выносливыми, ведь значительная часть заданий связана с силовыми упражнениями, которые усложнит пожарно-техническое вооружение. Так, участникам предстоит проложить рукавную линию, выполнить выпады с пожарной колонкой, транспортировать пострадавших и т.д.

Победителей и призеров ждут заслуженные награды, а одна из сильнейших представительниц прекрасного пола получит специальный подарок.

Организаторы мероприятия - Витебское областное управление МЧС, управление образования Витебского облисполкома и областной комитет БРСМ. Партнерами выступили частные организации областного центра.-0-