Сотни людей пришли на празднование Дня танкистов в Минске еще до официального открытия

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие празднований Дня танкистов в Минске еще не состоялось, но многие горожане и гости уже облюбовали технику, выставленную на площадке "Армейского плацдарма" в столичном музейно-парковом комплексе "Победа", передает корреспондент БЕЛТА.

С 14.00 на площадках празднований начнут работать интерактивные зоны - всего гостям предложат 55 различных развлечений. Но уже сейчас люди компаниями и семьями приходят в парк, чтобы успеть сфотографироваться с выставочными объектами, пока не образовались большие очереди таких же желающих.

На входе в парк Победы посетителей с самого утра встречают герои Великой Отечественной войны танки Т-34-85 и ИС-2, а также современный модернизированный боевой танк - участник Армейских международных игр этого года Т-72Б3. Рядом расположились современный бронированный автомобиль белорусского производства Volat V-1 и два высокотехнологичных подвижных комплекса - навигационно-топографический и навигационно-геодезический.

С 14.00 на отдельных площадках начнутся выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, артистов Драматического театра Белорусской армии, Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. А вечером на сцене также выступят Президентский оркестр Беларуси, группы IOWA, "Бумбокс", "Танцы минус".

Откроется выставка средств связи, площадка сил специальных операций, пройдет демонстрация укладки учебного парашюта, выступление военных кинологов со служебными собаками и многое другое. Военная академия устроит презентацию своих факультетов с различными конкурсами. Государственный музей военной истории подготовил выставку "Помним - гордимся".

Кроме того, выставлены арт-объекты и работают фотозоны, фуд-корты. Совсем скоро поклонников World of Tanks примет самая большая площадка в СНГ для видеоигр, включающая более чем 200 игровых станций. Для самых азартных игроков предполагается организовать отдельную игровую зону с 40 компьютерами.

Организацию масштабного мероприятия взяли на себя Мингорисполком, Министерство обороны и компания Wargaming.-0-