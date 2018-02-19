19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Все Советы депутатов Брестской области сформированы в полном составе, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель областной избирательной комиссии по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва Александр Коледа, передает корреспондент БЕЛТА.

"По информации, которую нам представили территориальные комиссии, во всех 2962 округах избраны депутаты. Все 220 Советов сформированы в полномочном составе", - отметил Александр Коледа. В том числе в областной Совет избрано 57 депутатов, в районные - 500, городские - 107, сельские - 2 222, Советы городов районного подчинения - 76 депутатов. За депутатские мандаты боролись 3 237 кандидатов.

По словам руководителя облизбиркома, явка избирателей Брестской области на выборах в местные Советы депутатов превзошла его ожидания. По предварительным данным, в голосовании приняли участие 79,56% избирателей региона, в том числе правом досрочного голосования воспользовались 31,8% включенных в списки граждан. По мнению главы облизбиркома, высокий уровень явки обеспечен прежде всего за счет Бреста, где в выборах приняли участие 66,4% избирателей. Самую высокую явку в регионе продемонстрировали Пинский и Барановичский районы, где проголосовали 94,8% и 94% списочного состава избирателей, а также Ивановский район (92%).

За ходом голосования в регионе наблюдали 4 774 наблюдателя. Подавляющее большинство представляли общественные объединения и организации - РОО "Белая Русь", БРСМ, Федерацию профсоюзов Беларуси. Политические партии делегировали в качестве наблюдателей 65 своих представителей.

Касаясь персоналий, Александр Коледа отметил, что практически все вновь избранные депутаты областного Совета являются руководителями "серьезного уровня". Среди них - директор Брестского филиала РУП "Белпочта", председатель областной организации Белорусского союза женщин Валентина Пух, генеральный директор УП "Брестоблгаз" Евгений Казимирчик, известный предприниматель Александр Ласкович, генеральный директор РУПП "Гранит" Эдуард Гаврилкович, генеральный директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. В новый состав облсовета также вошли главврачи, руководители сельскохозяйственных и других организаций. Из 57 вновь избранных в областной Совет депутатов 18 имеют опыт работы в Совете предыдущего созыва, четверо являются членами политических партий (Республиканской партии труда и справедливости и КПБ).-0-

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