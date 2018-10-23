23 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Современный легкоатлетический центр появится в Ивье в ноябре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олег Андрейчик.

Масштабная реконструкция завершается на стадионе средней школы в райцентре. Здесь, в частности, уложено современной легкоатлетическое покрытие, сертифицированное международной федерацией легкой атлетики.

"Оборудованы сектора для метаний. Появилась зрительская трибуна. С завершением работ здесь будет создан современный легкоатлетический центр с комфортными условиями для тренировок, а также для проведения соревнований", - отметил Олег Андрейчик. Он подчеркнул, что Ивьевский район традиционно силен в подготовке легкоатлетов, качественно работает местная ДЮСШ, где сейчас занимаются около 250 детей. Подготовлено немало именитых спортсменов, тренеры из Ивья регулярно готовят спортивный резерв, передают таланты в высшее звено подготовки.

"Пополнена дополнительным инвентарем будет и материальная база спортивной школы. Все это позволит более качественно вести тренировочный процесс", - рассказал Олег Андрейчик. Кроме легкоатлетических объектов на стадионе оборудована площадка для игровых видов спорта с синтетическим покрытием. Также рядом появятся баскетбольная и хоккейная площадки.

Открытие обновленного стадиона запланировано к областному празднику тружеников села "Дажынкi", который Ивье примет 17 ноября. В этот день запланирована обширная спортивная программа, в том числе областная спартакиада аграгородков и открытые соревнования по легкоатлетическим эстафетам. В различных видах эстафет примут участие детские, юношеские, взрослые команды любителей, спортивных школ, ветераны и профессионалы из регионов страны, зарубежные атлеты. Также массовые спортивные соревнования пройдут для жителей района и гостей праздника. У каждого будет возможность побороться за десятки призов.-0-