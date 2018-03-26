Современный лесосеменной комплекс заработает в апреле в Ивацевичах

26 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичах в апреле будет введен в эксплуатацию лесосеменной комплекс по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный лесничий Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Александр Матюшевский.

Строительство объекта в Ивацевичском лесхозе началось летом 2017 года. В новом центре планируется ежегодно выращивать 2,5 млн сеянцев с закрытой корневой системой. Проект включает реконструкцию административно-бытового комплекса, установку линии высева семян, возведение четырех теплиц и полей доращивания, оборудованных системой орошения. Также комплекс будет оснащен прудом-накопителем, насосной станцией и холодильником для хранения выращенного посадочного материала.

"Работы находятся в стадии завершения. Лесосеменной комплекс планируется ввести в эксплуатацию в апреле", - отметил Александр Матюшевский. Он добавил, что главный акцент будет сделан на выращивании сосны, которая является основной лесообразующей породой Брестской области. В меньшем количестве - ели и дуба. Новый комплекс сможет обеспечить посадочным материалом не только Ивацевичский, но и другие лесхозы региона. "Выращенная продукция будет использоваться для нужд области. Перед нами стоит задача к 2020 году довести долю посадочного материала с закрытой корневой системой до 30% от общего объема создания лесных культур", - пояснил главный лесничий Брестского ГПЛХО.

Лесосеменной комплекс в Ивацевичах возводится за счет кредита Международного банка реконструкции и развития по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Подобные центры также строятся в Витебской области и под Минском. В перспективе они появятся в Могилевском, Гомельском и Гродненском регионах.-0-