Создание новых производств в регионах позволит снять волнующие людей вопросы - Ровнейко

21 марта, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Создание новых производств и рабочих мест в регионах позволит снять многие волнующие людей вопросы. Такое мнение во время личного приема граждан в Ошмянах высказал помощник Президента - инспектор по Гродненской области Сергей Ровнейко, передает корреспондент БЕЛТА.

Житель улицы Олега Кошевого в Ошмянах посетовал на состояние проезжей части. По его словам, район индивидуальной застройки сформировался достаточно давно, проложены все коммуникации, однако из-за этих работ появились на дороге ямы и ухабы. Осложняется ситуация после дождей. Работы по асфальтированию не проводятся из-за недостатка финансирования. Ситуация будет взята на контроль. В райисполкоме пояснили, что улица Олега Кошевого первая в очереди на асфальтирование в Ошмянах.

"Во многом вопросы нехватки средств на благоустройство, ремонт зданий, украшение населенных пунктов могли бы сниматься благодаря ежедневной кропотливой работе местной власти по пополнению доходной части бюджета. А для этого надо создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов, открывать новые предприятия и высокотехнологичные, и занимающиеся выпуском традиционной продукции. Это важнейшее направление работы местной власти", - отметил Сергей Ровнейко. Политика государства направлена на развитие регионов. Причем в том, что можно и в небольших районных центрах активно привлекать бизнес, убеждает опыт Сморгони, которая стала локомотивом инвестиционной деятельности в Гродненской области. Там действуют и продолжают развиваться сразу несколько крупных предприятий с иностранным капиталом.

"В центре внимания должны быть не только новые производства. Каждое действующее предприятие района должно иметь четкую стратегию развития, программу внедрения новых технологий и инноваций", - подчеркнул Сергей Ровнейко. От этого также зависит развитие региона, поступление дополнительных доходов в местный бюджет, что позволит направить допсредства на решение волнующих граждан проблем.

Несколько вопросов во время приема касались деятельности правоохранительных органов, судебной системы, правового взаимоотношения граждан. В частности, индивидуальный предприниматель из Ошмян обратился с просьбой помочь с решением нестандартной проблемы. Мужчина в прошлом году установил на шасси заказчика грузовой фургон, однако, приняв заказ, фирма рассчитываться не пожелала. Осложняет ситуацию то, что делались работы без надлежащего документального оформления. Сейчас само транспортное средство исчезло. Достоверно установить, как и каким образом должны были рассчитываться за работу, забирать фургон заказчики, не удается. Обратившемуся даны советы, каким образом можно решить проблему законным образом, дело будет взято на контроль.

"Чтобы таких проблем не возникало, прежде всего необходимо документально оформлять отношения и вести бизнес прозрачно", - сказал Сергей Ровнейко. По его словам, приемы показывают, что люди порой смешивают моральные и юридические нормы, подменяют одни понятия другими. В этой части, считает он, назрела необходимость повышения правового сознания граждан, начиная со школьной скамьи, возможно - добавить юридические дисциплины в качестве дополнительных занятий. Сейчас зачастую то или иное должностное лицо вынуждено решать не входящие в круг его обязанностей вопросы. Если человек будет четко понимать, в чьей юрисдикции находится решение проблемы, то эффективность как приемов граждан, прямых телефонных линий, так и в целом работы власти на местах будет повышена.-0-