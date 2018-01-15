15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Житковичском районе спасатели перевезли на катерах через Припять более 500 человек, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Из-за высокой интенсивности шугохода понтонно-мостовая переправа через Припять временно разведена. До разрешения ситуации спасатели на катерах переправляют людей с одного берега на другой. По состоянию на 6.00 15 января работниками МЧС перевезено 509 человек, из них 54 ребенка. Также переправлено 550 кг груза.

Как сообщалось, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост. Начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров рассказал, что комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение оперативно восстановить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий - после прохождения шуги.

Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромные переправы около г. Петрикова и д. Снядин Петриковского района временно не функционируют из-за высокой интенсивности шугохода. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через Житковичи (М10) - Калинковичи (Р131) - Мозырь (Р36) - г.п. Лельчицы (Р128) - Туров и через Житковичи (М10) - Пинск (Р6) - Столин (Р88) - г.п. Давид-Городок - Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.-0-