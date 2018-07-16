Специалистов по обслуживанию электромобилей с сентября начнут готовить в Могилеве

16 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Белорусско-Российском университете с сентября начнут готовить специалистов по обслуживанию электромобилей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заведующий кафедрой "Электропривод и автоматизация промышленных установок" Геннадий Леневский.

Для этого в учреждении образования создана специальная учебная лаборатория, для которой приобретен автомобиль с электрическим двигателем. Лаборатория оснащена двумя комплексами для диагностики электрооборудования и зарядным устройством.

"Ведущие автокомпании заявляют о существенном росте в ближайшее время производства электромобилей. Их уже немало в Беларуси, есть несколько десятков в Могилевской области. Но ситуация стремительно меняется, скоро их станет больше. А для их обслуживания понадобятся специалисты, которые смогут не только ремонтировать и обслуживать такие автомобили, но и создавать их", - отметил Геннадий Леневский.

По его словам, на кафедре выпускают специалистов-инженеров, которые умеют и знают, как работать с электроприводами. Но это больше касается специализированной техники для промышленности, станков и другого оборудования. "У легкового автомобиля на элетроприводе есть свои нюансы и особенности. Здесь нужна специальная подготовка, для чего мы сейчас работаем над переформатированием учебных планов и программ", - сказал заведующий.

На кафедре также собираются открыть платные курсы для всех желающих, которые хотят научиться обслуживать, узнать больше про электромобили и, возможно, в будущем пересесть на авто с электрическим двигателем.

С июня в Могилеве заработала первая зарядная станция для электромобилей. Пилотный проект реализован ЗАО "Технологический парк "Могилев" совместно с резидентом ОДО "Стрим", который занимается разработкой и производством модулей и систем с электронным управлением для мобильных машин. Зарядная станция установлена на общественной парковке возле здания Технопарка (ул. Ленинская, 63). Одновременно установленный модуль способен заряжать два автомобиля любых брендов. Для полной зарядки потребуется от 3 до 4 часов. В рекламных целях до конца года услуга предоставляется бесплатно.-0-