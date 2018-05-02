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Специализированная палата паллиативной помощи детям в Гродно приняла первых пациентов

Регионы 02.05.2018 | 16:00
Фото из архива
Фото из архива

2 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первая в Гродненской области специализированная палата паллиативной помощи детям открыта на базе Гродненского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Олег Стребков.

В новой палате семь коек. Помощь здесь будет оказываться детям, нуждающимся в аппаратах искусственной вентиляции легких. Ранее в областном центре такие дети находились в реанимационном отделении. Сегодня первые два пациента были переведены в новую палату на базе специализированного дома ребенка.

"Решение о создании подобной палаты было принято около года назад. Для того чтобы принять пациентов, провели немалый объем работ. Проведены ремонтные работы в помещениях, усилено электроснабжение, установлен дополнительный генератор на случай аварийного отключения. Закуплено высококлассное оборудование, в частности, современные портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Созданы все условия для создания качественной паллиативной помощи", - рассказал Олег Стребков. Он подчеркнул, что аппараты ИВЛ были приобретены за счет областного бюджета.

Поучаствовали в оснащении палаты и неравнодушные жители Гродненской области. Во время благотворительной акции силами организаций, физических и юридических лиц было собрано свыше Br67 тыс.: за эти средства были приобретены кровати с электроприводами, противопролежневые матрасы, необходимые средства реабилитации, расходные материалы.

Работать с детьми будут опытные специалисты. Врачи и медсестры прошли необходимую подготовку и обучение. Дети будут находиться под круглосуточным присмотром. На постоянной основе организовано дежурство врача-педиатра. Также в палате будет дежурить врач-реаниматолог. Кроме того, в штате учреждения работает врач-невролог.

Как отметили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, в регионе прорабатывается вопрос создания еще одной палаты паллиативной помощи в одном из крупных райцентров.-0-

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Теги
Гродненская область, Гродно, здравоохранение
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