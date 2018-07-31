"Спецкоммунавтотранс" проведет 8 августа день предприятия

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соискатели рабочих мест в сфере автотранспорта смогут ознакомиться с вакансиями КУП "Спецкоммунавтотранс" на дне предприятия, который пройдет 8 августа, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Очередное мероприятие, которое проводит служба занятости Минска, пройдет с 10.00 до 12.00 в отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14).
Предприятие "Спецкоммунавтотранс" приглашает на работу сортировщиков, уборщиков производственных помещений, подсобных рабочих, слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесаря-сантехника.
Соискатели рабочих мест смогут задать интересующие их вопросы у представителей компании, узнать все об условиях и оплате труда и записаться на собеседование.-0-
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