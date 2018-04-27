27 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Спецмероприятие "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области с 28 апреля по 2 мая. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении агитации и пропаганды управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ГАИ региона возобновляет работу в усиленном режиме. "Большие выходные будут погожими, а значит, большое количество людей отправится за город, на природу, дачи, к водоемам. С нашей стороны будут прилагаться максимальные усилия, чтобы сделать отдых граждан безопасным", - рассказали в инспекции. Больше нарядов ДПС будут выведены не только на магистральные дороги, побывают инспекторы и в отдаленных населенных пунктах.

Особое внимание будет уделяться физическому состоянию водителей. Проведут на дорогах региона и спецмероприятие "Фильтр": оно предусматривает стопроцентную проверку всех водителей на одном из участков дорог. Также, отметили в ГАИ, в круглосуточном режиме будут использовать мобильные датчики фиксации нарушений скоростного режима. Устанавливаться они будут на различных участках дорог области.-0-