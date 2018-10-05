Спортивную площадку подарил Сергей Сидорский на 80-летие родной школе в Гомеле

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На 80-летие со дня образования средней школы №12 Гомеля ее выпускник Сергей Сидорский преподнес спортивный подарок, передает корреспондент БЕЛТА.

Выпускник 1971 года Сергей Сидорский, почетный гражданин Гомеля, занимавший высокие государственные посты в правительстве республики, а последние 6 лет курировавший вопросы промышленности и агропромышленного комплекса страны в Евразийской экономической комиссии, помог школе обустроить площадку с современным мягким покрытием для игровых видов спорта. Этот подарок стал символичным в Год малой родины. Городские власти помогли благоустроить фасад здания школы и внутренний дворик, где проходят торжественные мероприятия учреждения.

На юбилей учебного учреждения пришли также председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, глава администрации Железнодорожного района Гомеля Виталий Уткин, представители городского и областного управлений образования. Вместе с почетными гостями Сергей Сидорский прошел по коридорам родной школы-юбиляра, посетил музей ее истории, нашел фото своего класса в галерее славы, которую обустроили на первом этаже.

"Рад, что школа развивается, движется вперед. В 12-й есть душа. Менялись времена, школьная форма, поколения, но неизменным оставалось одно - душа. Это душа всех поколений учителей, которые десятилетиями посвящали свою жизнь ученикам и школе. Важно не только дать детям знания, важно привить им любовь к тому месту, где они родились и выросли. Душа школы будет сохраняться только тогда, когда учителя, как и прежде, будут преданы своей профессии и детям, а дети будут здоровыми и крепкими", - подчеркнул Сергей Сидорский.

К слову, Сергей Сидорский оказывает посильную помощь школе год от года. На 70-летие учебное заведение получило с его подачи второе дыхание после масштабной реконструкции.

Этот вечер стал для педагогов и учеников СШ №12 временем встреч. Гостей праздника встречали директор школы Вячеслав Антоненко и директор учреждения с 1986 по 2008 год Александр Тиханский. Связь поколений прослеживалась и на уровне учительской братии, в адрес которой накануне профессионального праздника прозвучало много теплых слов и пожеланий.

Классный руководитель того самого 10 "Б", который окончил знаменитый выпускник, учитель химии Лилия Гончарова тепло приветствовала своего ученика. По воспоминаниям Сергея Сидорского, Лилия Степановна - учитель, у которого всегда были нараспашку душа и двери. В ее квартире на чаепитие собирались всем классом. Она успевала уделить время и своей семье, и показать мир школьным детям: возила в Москву, Санкт-Петербург, другие города. По сути, расширяла горизонты для пытливых умов, которых во все времена было немало.

В школьной Книге памяти многие страницы посвящены титулованным выпускникам. Среди них - ученые, спортсмены, художники, певцы, актеры, чьи имена громко звучали в Беларуси и за пределами республики. Не подводит и нынешнее поколение: выпускники 2018 года показали высокие результаты на централизованном тестировании, 11 человек окончили школу с медалью.

Средняя школа №12, встретившая первых учеников 1 сентября 1938 года, воспитывает новые поколения гомельчан, укрепляя традиции предшественников и внедряя передовой педагогический опыт.-0-

Фото Сергея Холодилина