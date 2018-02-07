Спортивный праздник "Зимние забавы" пройдет 11 февраля на лыжероллерной трассе в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный праздник "Зимние забавы" пройдет 11 февраля на лыжероллерной трассе парка имени 900-летия Минска возле "Чижовка-Арены", сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.

Мероприятие посвящено 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь. Праздник объединит в первую очередь школьников района, которые будут соревноваться на лыжне. Состязаться в зимних забавах будут и курсанты военного факультета Белорусской государственной академии авиации, войсковые части 31802 и 35703.

Также будет организован показ макетов вооружения и средств инженерного вооружения. Районная структура ДОСААФ продемонстрирует автомобильную технику, а согреться гости праздника смогут не только радостными эмоциями и спортивными играми, но и горячим чаем, солдатской кашей.

Лыжероллерная трасса с приходом зимнего сезона пользуется большим спросом у минчан. Покров, образованный с помощью снежных пушек, держится вплоть до плюсовых весенних температур.-0-