Спортсмены и военные кинологи проведут тренинг в Минском приемнике-распределителе

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском областном приемнике-распределителе для несовершеннолетних УВД Миноблисполкома 10 января пройдет этап республиканской благотворительной акции "Чудеса на Рождество", участниками которой станут подростки, осужденные к лишению свободы. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном комитете БРСМ.

Привнести частичку добра в жизнь трудных подростков во время рождественских праздников помогут волонтеры движения "Доброе Сердце" Минской областной организации БРСМ совместно с военнослужащими кинологического центра Вооруженных Сил и их четвероногими воспитанниками, а также постоянные участники, среди которых многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу Юрий Жуковский и мастер спорта международного класса, чемпион мира и многократный чемпион Беларуси по гиревому спорту Игорь Сигневич.

Во время встречи ребята не только примут участие в мастер-классах по поднятию гири и тайскому боксу, увидят показательные выступления служебных собак, но и получат подарки от волонтеров БРСМ "Доброе Сердце", а также тимуровцев Белорусской республиканской пионерской организации (БРПО).

По мнению организаторов, уроки мужества на личном примере, мотивационная беседа с гостями, фотографии на память помогут воодушевить, а также окажут психологическую помощь подросткам, осужденным к лишению свободы.

Республиканская благотворительная акция "Чудеса на Рождество" - ежегодное совместное мероприятие БРСМ и БРПО. Символ акции - красные рукавички, которые отражают стремление детей и молодежи Беларуси окружить заботой, вниманием людей, особенно в новогодние и рождественские праздники. Акция организуется и проводится для воспитанников детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов для детей-сирот, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, детей, находящихся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних. Праздник станет частью республиканской акции "Наши дети".-0-