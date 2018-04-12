Спрос на первичную недвижимость в Гродно превысил спрос на вторичку

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос на квартиры на первичном рынке в Гродно превысил спрос на вторичном рынке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном кадастровом агентстве (НКА) Госкомимущества.

"Спрос на квартиры на первичном рынке в Гродно превысил спрос на вторичном рынке. С новыми квартирами в областном центре было совершено более половины сделок - около 300 договоров купли-продажи. В остальных городах Беларуси большим спросом традиционно пользовалось вторичное жилье", - отметили в НКА. Первичный рынок - это квартиры в многоквартирных домах, продажа которых осуществляется в течение 365 дней со дня ввода капитального строения в эксплуатацию.

Стоимость жилья в областных центрах примерно в два раза ниже, чем в Минске. Средняя цена 1 кв.м жилья в столице в первом квартале текущего года составила Br2,3 тыс. В Бресте средняя цена "квадрата" - Br1,27 тыс., это на 23% выше, чем в Гомеле.

В Минске в январе-марте текущего года совершено 6 тыс. договоров купли-продажи - на 44% больше, чем в целом в областных центрах. Среди них лидирует Гомель, где по состоянию на 9 апреля 2018 года совершено 632 договора купли-продажи, что на 64% больше, чем в Могилеве.

В НКА также рассказали, что в январе-марте текущего года кредиты на покупку жилья в ипотеку чаще всего регистрировались в Бресте - 4,4% от всех приобретенных квартир в Бресте. В Минске было приобретено 55 квартир с оформлением ипотечных кредитов (1,5%). За первый квартал нынешнего года в Минске проданы квартиры на общую сумму Br470 млн, в областных центрах - на Br140 млн.

Статистическая информация основана на данных реестра цен Национального кадастрового агентства Госкомимущества.-0-