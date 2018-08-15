Сравнить Минск на архивных фото и новой карте World of Tanks можно на выставке в Историческом музее

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сравнить Минск 1960-1970-х годов реальный и виртуальный предлагают организаторы необычной фотовыставки, приуроченной ко Дню танкиста (9 сентября), которая открылась сегодня в Национальном историческом музее, передает корреспондент БЕЛТА.

Название экспозиции "Минск реальный и виртуальный" отражает ее концепцию. С одной стороны можно видеть центральные улицы столицы, запечатленные фотографами около 50 лет назад. С другой - представлены те же самые локации и в том же ракурсе, воссозданные в мельчайших деталях разработчиками игры World of Tanks для новой виртуальной карты "Минск". Всего 15 планов, созданных разными путями, но почти идентичных.

"Добиться такой точности удалось благодаря сотрудничеству с музеями, штатными историками и привлеченными консультантами, - пояснил продуктовый менеджер минского центра разработки World of Tanks Илья Фукалов. - Использовались архивные фотографии и современные компьютерные технологии, применялась методология фотограмметрии, при которой 3D-изображение объекта создается с помощью его фотографирования с разных сторон. Так были воссозданы объекты, которые сохранились сегодня, например фонтан "Девушка с венками", памятник Янке Купале".

Идея создания такой карты-локации у разработчиков World of Tanks зрела давно: ведь Минск - место, где игра зарождалась. Более 10 месяцев большая команда художников, программистов, тестировщиков и прочих специалистов трудилась над виртуальной копией белорусской столицы. После первого официального показа в ратуше виртуальная карта Минска получила множество положительных отзывов от историков и экскурсоводов столицы.

"Сейчас карта находится на общем тесте, будем стараться выпустить ее ко Дню города и Дню танкиста", - добавил Илья Фукалов. Так что в скором времени многомиллионная армия поклонников World of Tanks по всему миру сможет виртуально проехать по проспекту Независимости (бывшему Ленинскому) от площади Победы до цирка, а также от оперного театра до парка Горького (этот участок немного не соответствует по масштабу, что было сделано для удобства геймеров) и рассмотреть все в мельчайших деталях.

"Для нас очень приятно то, что разработчики игры подошли так интересно и дотошно к воплощению проекта. Они решили важную задачу для продвижения бренда города эпохи 1060-1970-х годов - ренессанса. Это важный период в истории и культуре Беларуси, когда город продолжал возрождаться во всех смыслах - и в культурном, и в народно-хозяйственном - после Великой Отечественной войны. Мы видим фотографии, которые были предоставлены из архива Белорусского телеграфного агентства, а рядом скриншоты из игры. И это хорошее свидетельство той напряженной и тщательной работы, которую выполнили разработчики. Это игра, которая основана на большой исследовательской базе", - отметил директор Национального исторического музея Беларуси Павел Сапотько.

Павел Сапотько

По его мнению, выставка будет интересна как игрокам, так и минчанам, гостям города. "Это центр Минска, где находятся его знаковые объекты, памятники, учреждения. Он интересен с туристической точки зрения, впрочем, как и самим минчанам. И сама карта, и выставка служат целям популяризации, просвещения", - добавил Павел Сапотько.

Большую работу по отбору снимков из архива проделали и специалисты Белорусского телеграфного агентства. "Мы перебрали множество фотографий и панорам именно этого участка Минска - проспекта Независимости от площади Победы до цирка - 1960-1970-х годов. Иногда приходилось немного выходить за эти временные рамки, чтобы снимок подходил для выставки. Например, чтобы на нем было немного людей или они вообще отсутствовали. Потому что на скринах из игры их нет. Так, удалось отыскать фотографию Дома-музея I съезда РСДРП 1950-х годов. Или, например, совсем мало осталось изображений парка Горького, но нашелся снимок 1984 года с колесом обозрения, которое часто мелькает в игре", - рассказала ведущий специалист редакции визуальной информации УП "БЕЛТА" Юлия Селютина.

Чтобы познакомить с выставкой как можно больше людей, экспозицию после Исторического музея 24 августа переместят в Galleria Minsk. А 9 сентября "Минск реальный и виртуальный" станет одним из украшений мероприятий Дня танкиста в парке Победы.-0-

Фото Оксаны Манчук