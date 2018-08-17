17 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Средневековая шахматная фигура найдена во время раскопок в Старом замке в Гродно. Информация об этом размещена на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Находка была обнаружена 16 августа. Шахматная фигура, скорее всего, пешка, сделана из рога. Предварительно датируют находку XIV веком.

Это не первая шахматная фигура, обнаруженная во время раскопок на Замковой горе. В музее собирается настоящая коллекция. В октябре 2017 года археологи обнаружили здесь ладью, также сделанную из рога. Фигурку датировали XIV веком. Шахматную фигурку в виде ладьи нашли при раскопках в Гродно и в 1930 году. Она стала прототипом каменного памятника, который установили у подножия Замковой горы на берегу Немана. Среди других интересных предметов - старинное золотое кольцо, найденное в октябре 2017 года.

Находки стали возможными благодаря работам по реконструкции Старого замка, на каждом этапе которых обеспечен археологический надзор. Начались они в 2017 году. Завершение первой очереди запланировано на начало 2020 года.-0-