Срок санации Пинского винодельческого завода продлен на год

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок санации ОАО "Пинский винодельческий завод" продлен на год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.

Завод признан экономически несостоятельным в марте 2017 года. Срок санации был установлен до 14 сентября 2018-го.

В суде 13 сентября управляющий от имени собрания кредиторов заявил ходатайство о продлении срока санации ОАО на 12 месяцев. Он указал, что платежеспособность должника не восстановлена, однако предприятие значительно повысило эффективность своей работы и есть основания полагать, что в конечном итоге цели санации могут быть достигнуты.

Принимая во внимание решение собрания кредиторов, суд утвердил изменения в план санации завода и удовлетворил ходатайство. Срок санации продлен до 14 сентября 2019 года. Предполагается, что это приведет к увеличению общей суммы удовлетворенных требований кредиторов.

Судебное заседание по рассмотрению отчета управляющего по итогам санации ОАО назначено на 12 сентября 2019 года.

Определение суда о продлении срока санации не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано).-0-