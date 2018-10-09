Сроки отключения горячей воды в Минске через 2-3 года могут сократиться

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске через 2-3 года могут сократить сроки отключения горячей воды, сообщил в программе "Большой город" на телеканале СТВ заместитель начальника управления - начальник отдела энергетики управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков, сообщает БЕЛТА.

"Мы стремимся сократить период отключения горячего водоснабжения, может, выйти на 10 дней вместо 14, со временем меньше. Для этого в последние годы большое внимание уделяется перекладке сетей. Примерно половина из них имеет сверхнормативный износ, самые плохие участки ремонтируются. Если мы сохраним такую динамику замены сетей (120 км ежегодно), то через 2-3 года, наверное, будем уменьшать срок отключения. В новых районах так и происходит", - отметил специалист.

Вместе с тем, по его мнению, полностью уйти от такой практики не получится, поскольку системы теплоснабжения нужно подготовить к зимнему периоду. Речь идет не только об испытаниях, но и о замене запорной, регулирующей арматуры, приборов учета, в том числе на теплоисточниках.

Также Дмитрий Плашков пояснил, почему отопление в жилищном фонде включается при температуре не выше 8 градусов в течение пяти суток. "Такие цифры заложены еще старыми нормами строительства, и нет серьезных причин для их пересмотра. Пока изменения не планируются", - сказал он.

Системы отопления в Минске начинают работать в стабильном режиме через две недели после подачи тепла. "Первые 3-5 дней все службы заняты включением отопления, потом люди освобождаются и занимаются развоздушиванием (это 10-12 дней), наладкой систем автоматического регулирования", - сказал Дмитрий Плашков. Заявки поступают в службу "115", затем передаются коммунальным службам, которые выполняют работы.-0-