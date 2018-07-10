Станкостроительные компании Германии изучат возможности кооперации с предприятиями Витебской области

10 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Деловой визит станкостроительных компаний Германии в Витебск пройдет 11 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском отделении БелТПП.

В состав немецкой делегации войдут представители руководства девяти компаний, которые специализируются на производстве оборудования для текстильной и швейной промышленности, в том числе специализированных станков, машин и механизмов, систем измерения, управления и автоматизации. С белорусской стороны участие в деловой программе визита примут около 15 предприятий областного центра и районов Витебской области, в том числе входящих в государственное объединение "Витебскпром".

Немецкие бизнесмены во время мероприятия познакомятся с экономическим потенциалом Витебской области и возможностями для сотрудничества, проведут презентации своих компаний. Затем будут организованы индивидуальные переговоры участников в соответствии с пожеланиями по кооперации в формате контактно-кооперационной биржи. Кроме того, представители Германии посетят ОАО "Витебские ковры".

С инициативой проведения бизнес-миссии обратилось Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь. Немецкие производители заинтересованы в установлении прямых контактов и налаживании делового сотрудничества с партнерами из Витебской области. Регион известен развитой легкой промышленностью, при этом предприятия отрасли для повышения конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках постоянно модернизируются и технически перевооружаются. Это создает хорошие предпосылки для взаимодействия с немецкими компаниями.

Деловой визит пройдет в рамках программы Федерального министерства экономики и энергетики Германии для малых и средних предприятий по освоению зарубежных рынков. Организаторами бизнес-миссии выступают Представительство немецкой экономики в Республике Беларусь и Витебское отделение БелТПП.-0-