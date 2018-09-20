Стартует новый цикл лекций и телепередач по истории Витебска

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Стартует новый цикл лекций и телепередач "Витебск: реальная и популярная история", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В конференц-зале Витебской областной библиотеки имени В.Ленина 27 сентября в 18.00 состоится первая публичная лекция третьего сезона - "Храмы старого Витебска: в поисках утраченного". Ее проведет известный витебский краевед, автор многочисленных фотопроекций по истории города Виктор Борисенков. Лекции будут проходить в библиотеке каждый второй и четвертый четверг месяца. Видеоверсии предыдущих 30 экскурсов в прошлое города на Двине от экспертов размещены на сайте областной библиотеки, а также в группе курсов в социальной сети.

Кроме того, зрители телеканала "Витебск" уже 20 сентября в 19.00 смогут увидеть первый телевизионный выпуск на тему "Витебск дохристианский". "В будущем планируем выходить в эфир каждый первый и третий четверг месяца", - добавили организаторы.

Цикл лекций "Витебск: реальная и популярная история родного города" стартовал в сентябре 2016 года, чтобы стать альтернативной площадкой интернет-ресурсам, где тиражируются псевдоисторические факты, теории и вольные трактовки истории Витебска и Беларуси. С февраля 2018 года курсы в формате передачи стали выходить на областном телеканале. Эксперты, которые становились гостями программы "Вечерний Витебск", рассказывали о любопытных фактах и малоизвестных страницах жизни города и горожан. Организаторы отказались от хронологического изложения материала в пользу тематических выпусков. В эфире обсудили много тем, среди них "Витебск балтский", "К вопросу об основании Витебска Ольгой", "Витебская летопись", "Полоцкое княжество в XI столетии", "Город на пути "из варяг в греки", "Витебск военного времени в фотографиях".

Организаторами курсов выступают кафедра истории Беларуси Витебского госуниверситета имени П. Машерова, областная библиотека имени В.Ленина, областной краеведческий музей, Государственный архив Витебской области и народный клуб исторической реконструкции Vargentorn.-0-