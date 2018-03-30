Ставки единого налога для ИП и физлиц в Минске увеличены в среднем на 7,4%

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц в Минске увеличены в среднем на 7,4%. Соответствующее решение принято сегодня на 2-й сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Кишко сообщила, что в результате индексации ставок единого налога по различным видам деятельности произойдет их корректировка на Br6-7.

Представитель ИМНС пояснила, что в соответствии с законодательством предусмотрена необходимость индексации налоговых ставок в целях их адаптации к инфляционным процессам. Подготовленный инспекцией проект решения был опубликован на официальном сайте Мингорисполкома и находился на общественном обсуждении.

По состоянию на 1 января 2018 года, в Минске зарегистрированы более 7,8 тыс. плательщиков единого налога. От этой категории плательщиков в 2017 году в городской бюджет поступило свыше Br24,8 млн. Ожидается, что в текущем году эта сумма составит более Br26,6 млн.-0-