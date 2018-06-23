Столбцы празднуют 425-летие

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столбцы сегодня отмечают 425-летие. Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве информации, праздничные мероприятия пройдут в городе в течение всего дня.

Столь масштабное празднование дня рождения проходит в Столбцах впервые. Точную дату основания города не так давно предложили историки после изучения множества документов. Согласно принятому после этого решению районного Совета депутатов, днем рождения города принято считать 20 июня 1593 года. Массовые праздничные мероприятия, посвященные дню рождения, проводятся в ближайшие к указанной дате выходные. В этом году они приходятся на 23 июня.

Столбцовщина является малой родиной классика белорусской литературы Якуба Коласа. Здесь он провел первые годы своей жизни. Первый дом Якуба Коласа стал мемориальной усадьбой. Кроме того, со Столбцами связаны судьбы Язэпа Лёсика, Феликса Дзержинского и Владислава Сырокомли.

В программе празднования Дня города запланировано большое количество мероприятий, в том числе презентации книг, которые вышли в издательствах "Мастацкая літаратура" и "Народная асвета", современных белорусских авторов Евгения Хвалея и Николая Малявко.-0-