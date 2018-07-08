Столичным школьникам провели урок налоговой грамотности

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичным школьникам в преддверии Дня налоговых органов провели урок налоговой грамотности, сообщили БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска.

"В преддверии профессионального праздника - Дня налоговых органов - инспекция МНС по Ленинскому району Минска принимала необычных гостей. Визиты представителей субъектов хозяйствования - дело привычное, но нынешнее событие стало исключением из правил. В инспекцию на урок налоговой грамотности пришли два десятка мальчиков и девочек - детей работников инспекции", - рассказали в ИМНС. Ребят познакомили с понятием "налоги", они узнали историю происхождения налоговой системы Беларуси, а также на какие цели направляются налоги. "Повышению грамотности ребят поспособствовал просмотр обучающего мультфильма "Город мечты", который в легкой и доступной форме помог им разобраться в серьезных понятиях налогообложения, а также понять некоторые жизненные истины, самостоятельно над которыми они не задумывались. Формировать финансовую и налоговую культуру необходимо с детства, воспитывая добросовестных налогоплательщиков", - подчеркнули в инспекции.

Мероприятие продолжилось конкурсом рисунка в Лошицком усадебно-парковом комплексе. "В основе детских рисунков "Налоги глазами детей" маленькие и будущие плательщики отразили красоту жизни в цивилизованном обществе. Конкурс наглядно и просто показал, как усилия разных людей (плательщиков) превращаются в большие и важные дела. Главное - дети почувствовали, что уплата налогов - дело не только важное, но интересное, доброе и нужное. Все участника конкурса не остались без внимания, ребята унесли с собой сборники сказок "Детям о налогах", сладкие подарки и сувениры", - отметили в ИМНС.

Как подчеркнул начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Ленинскому району Минска Владимир Бурский, будущее страны может быть успешным, только если уже сегодня будет уделяться должное внимание воспитанию и обучению детей, созданию у них понятия гражданской ответственности. "И самое главное быть не просто мамой и папой, учителем или налоговым инспектором, нужно быть другом своего ребенка, его вдохновителем, путеводной звездой, неоспоримым объектом для подражания. Ведь если родители ответственно подходят к уплате налогов, то и их дети будут поступать точно так же", - убежден он.

Владимир Бурский напомнил, что инспекция начала сотрудничать с гимназиями и школами Ленинского района столицы. "Для учеников 3-го класса 29-й школы уже проведен урок налоговой грамотности. Инспекция планирует продолжить эту важную и интересную миссию для учащихся Ленинского района", - сказал он.-0-