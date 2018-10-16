Стратегию управления бассейном Днепра обсудят на I Форуме регионов Беларуси и Украины

16 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Заседание Днепровского бассейнового совета состоится во время I Форума регионов Беларуси и Украины, который пройдет 25-26 октября в Гомеле, сообщил сегодня журналистам председатель Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Сущевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди основных вопросов, которые будут обсуждать стороны на совете, - разработка проекта плана управления бассейном реки Днепр. "Бассейновое управление - тема довольно новая для нашей страны. Поэтому очень важно изучить уже имеющийся опыт, в том числе и Украины", - отметил Андрей Сущевич. Стратегией будут определены действия белорусской и украинской сторон, касающиеся мониторинга вод, контроля качества воды, соблюдения гидрологического режима и т.д.

Также на совете будут изучены результаты инвентаризации водных объектов Гомельской области.

Во время форума пройдет заседание белорусско-украинской комиссии по координации вопросов охраны и устойчивого использования трансграничных природоохранных территорий. В предварительной повестке заседания пять вопросов. Они будут касаться функционирования, сохранения и устойчивого использования трансграничных рамсарских угодий "Стоход - Припять - Простырь" и "Ольманские болота - торфяной массив "Переброды". Комиссия рассмотрит вопрос о создании трансграничного биосферного резервата "Припятское Полесье". "Это повысит статус данной территории, будет способствовать координации действий белорусской и украинской сторон по защите биоразнообразия животного и растительного мира, по борьбе с инвазивными растениями, позволит сохранить неповторимость полесского уголка", - пояснил Андрей Сущевич.

По итогам заседаний совета и комиссии будут приняты рамочные соглашения.-0-