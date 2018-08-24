Строительная выставка "Будпрагрэс-2018" пройдет в Минске 4-7 сентября

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная строительная выставка "Будпрагрэс-2018" пройдет в минском Футбольном манеже с 4 по 7 сентября. Такая информация размещена на сайте выставочной компании "Минскэкспо", сообщает БЕЛТА.

Экспозиция посвящена новым строительным продуктам, современным технологиям, оборудованию. Свои новинки продемонстрируют около 200 строительных компаний из Беларуси, России, Украины, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Китая, Бельгии и других стран. Коллективные экспозиции сформируют производители из Китая, Польши, Тверской и Новгородской областей России.

Стенды будут разделены по тематике: строительные и отделочные материалы; фасад, кровля, изоляция; отопление, водоснабжение, сантехника, вентиляция; окна, двери, ворота, лестницы, роллеты; дизайн интерьера и предметы декора; строительные смеси и лакокрасочная продукция; плитка и гибкий мрамор; деревянные дома, дачи, сауны и бани; растения, предметы озеленения и благоустройства.

На открытой площадке возле Футбольного манежа более 30 компаний представят крупно- и малогабаритную строительную и дорожную технику. В их числе "Амкодор", "Зумлион-МАЗ", Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования.

В "Минскэкспо" отметили, что выставка "Будпрагрэс" может быть интересна не только профессионалам, но и всем, кто строит дом, дачу, делает ремонт, занимается дизайном и благоустройством.-0-