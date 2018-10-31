31 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Строительство магистрали "Восточный обход" в Гомеле продолжится при возобновлении финансирования. Такую информацию озвучил сегодня журналистам заместитель директора по подготовке производства Управления капитального строительства Гомеля Александр Шишкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Подчеркивая значимость для города магистрали "Восточный обход", Александр Шишкевич пояснил, что она позволит перераспределить транспортные потоки, снизив нагрузку на центральную часть города. Проект является частью республиканской инвестиционной программы, однако в силу разных причин финансирование дорогостоящего объекта временно приостановлено, сказал он.

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства Гомельского горисполкома Кирилл Гапеев в свою очередь уточнил, что магистраль "Восточный обход" включена в генплан развития областного центра. "Ее строительство - вопрос времени и финансирования", - сказал он. Эту тему власти держат на контроле, при поступлении средств строительные работы будут продолжены, подчеркнули в горисполкоме.

Проект строительства магистрали включает несколько этапов. Один из них - подъезд со стороны микрорайона №18 - уже реализован. Предполагается, что протяженность трассы "Восточного обхода" превысит 40 км, включая 410-метровый мост через Сож и пять путепроводов. Мост предусматривает по две полосы движения в каждом направлении. Его расчетная интенсивность движения - 18 тыс. автомобилей в сутки. Несколько лет назад проведены земляные работы, начато устройство фундамента опор моста. Согласно разработанной ранее проектно-сметной документации на его строительство отводится 54 месяца (4 года 5 месяцев).-0-