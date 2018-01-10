Строительство мостового перехода через Сож в Славгородском районе идет по графику - Калинин

10 января, Краснополье /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Строительство мостового перехода через Сож в Славгородском районе идет по графику. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин. В ходе рабочей поездки в Могилевскую область он ознакомился с ходом работ на данном объекте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам вице-премьера, на этот год предусмотрено большее финансирование на строительство мостового перехода, чтобы выполнить все основные работы на объекте и в 2019 году ввести его в эксплуатацию.

"Этот мост соединит два района - Славгородский и Краснопольский, обеспечив между ними бесперебойное круглогодичное сообщение, улучшив логистику транспортного сообщения с выходом на приграничные районы России. Также это позволит более эффективно использовать сельскохозяйственные угодья, повлечет за собой более активное развитие социальной инфраструктуры, предпринимательства, фермерства и туризма на территории, ранее отрезанной Сожем", - сказал Анатолий Калинин.

В настоящее время на строительстве мостового перехода освоено около Вr17 млн. На объекте уже устроены все опоры, установлены в проектное положение металлические фермы, перекрывающие русловые пролеты. Ведутся работы по монтажу балок пойменных пролетов, продолжается возведение подходов.

По словам Анатолия Калинина, в ходе обсуждения и вопрос строительства дороги с твердым покрытием вместо грунтовой, которая пока напрямую связывает Славгород и Краснополье.

В числе планируемых к реализации серьезных строительных проектов в регионе вице-премьер также назвал реконструкцию участка дороги на выезде из Могилева на Чаусы. "Этот узкий участок планируется расширить, что позволит создать более безопасный и комфортный трафик движения", - отметил Анатолий Калинин.-0-