Строительство онкоцентра в Гродно планируется начать в 2019 году

17 октября, Берестовица /Корр. БЕЛТА/. Строительство онкологического центра в Гродно планируется начать в 2019 году. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Такой объект региону необходим. Сегодня за специализированной помощью жители Гродненской области порой вынуждены обращаться в Минск или другие регионы.

"Ранее планировалось реализовать этот проект на принципах государственно-частного партнерства, вели переговоры с несколькими потенциальными партнерами, но полностью согласовать позиции не удалось. Однако от планов по строительству не отказываемся. Сейчас завершается подготовка проекта по созданию областного клинического онкологического диспансера", - рассказал Владимир Кравцов. В 2019 году в регионе готовы приступить к строительно-монтажным работам на новом объекте.

Вводиться объект будет поэтапно, его разбили на 4 очереди. Ввод первой, если все пойдет по плану, ожидается уже в 2020 году. Общая стоимость проекта - около $100 млн. Прежде всего за счет дорогостоящего оборудования.

Для обеспечения начала строительства объект включен в областную инвестиционную программу на следующий год. Также прорабатывается вопрос привлечения кредитных ресурсов и включения онкоцентра в государственную инвестпрограмму.-0-