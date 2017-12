28 декабря, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Строительство ряда крупных предприятий АПК начнется в Витебской области в 2018 году. Об этом сообщил журналистам председатель облисполкома Николай Шерстнев, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Губернатор отметил, что в нынешнем году заложена основа для роста экономики по всем направлениям в 2018-м. "Мы приросли по всем показателям. В 2018 году будем двигаться вперед и в сельском хозяйстве, и в промышленности. У нас начнется строительство ряда объектов агропромышленного комплекса - это МТФ и свинокомплексы. Будем вести модернизацию мясо- и молокоперерабатывающих предприятий. Кроме этого, китайская корпорация также инвестирует $400 млн в строительство молочно-товарных ферм и предприятий по переработке молока", - сказал Николай Шерстнев.

Продолжая тему сотрудничества с КНР, председатель облисполкома пояснил, что речь идет о прямых иностранных инвестициях. "Будут построены китайские предприятия. Мы получим новые рабочие места и налоги в бюджет. Но самое главное - мы через китайскую корпорацию сможем войти с нашим молоком на рынок этой страны. А Китай - это огромный рынок. Надо сформировать партнерские отношения, определить выгодные для нас цены и работать", - подчеркнул губернатор.

Сегодня Витебский облисполком и китайская компания Drex Food Group Co., Ltd. подписали инвестиционный договор на $400 млн. Документ скрепили подписями Николай Шерстнев и президент компании Drex Food Group Co., Ltd. Дай Шивей.-0-