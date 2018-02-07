Строительство Волковысской ЦРБ завершат в 2018 году

7 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году будет завершено строительство Волковысской ЦРБ. Об этом сегодня перед началом итоговой коллегии сообщил начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак, передает корреспондент БЕЛТА.

В инвестпрограмму на 2018 год в Гродненской области включены несколько важных объектов здравоохранения. В частности, будет в этом году сдана центральная районная больница в Волковыске. Продолжится проектирование онкологического центра в Гродно. Активно ведется строительство в Островце, где возводится новое здание ЦРБ. Сдача больницы, которая станет крупным клиническим центром, запланировано на 2019 год.

"Мы постоянно работаем в плане улучшения условий для пациентов. К примеру, сегодня в Щучинской ЦРБ открылось после капитального ремонта хирургическое отделение", - отметил Андрей Стрижак.

2017 год в регионе также был богат на новостройки. Объекты вводились по всей области. В Гродно, в частности, в новое здание переехал областной кожно-венерологический диспансер, новоселье справили городская поликлиника №7 в микрорайоне Вишневец, амбулатория в спальном районе Ольшанка. Введены в строй отделение реанимации новорожденных в детской областной клинической больнице, палата интенсивной терапии для новорожденных в Лиде. Открыта амбулатория в Гольшанах Ошмянского района.

В Гродненской области создана в 2017 году сеть так называемых ресурсных центров для помощи при остром нарушении мозгового кровообращения. Разместились они в Слониме, Сморгони, Лиде, Волковыске, Гродно на базе учреждений, где установлены компьютерные томографы.

"Если при вызове скорой помощи доктор диагностирует у человека острое нарушение мозгового кровообращения, пациент оперативно доставляется в ресурсный центр, ему проводится тромболитическая терапия. У пациента нет неврологических потерь, он не остается инвалидом, выходит на работу и продолжает трудиться", - сказал Андрей Стрижак. Ресурсные центры обслуживают практически всю Гродненскую область. В данном направлении также необходимо улучшить профилактическую работу, информированность населения, бывает, что за помощью в этом случае обращаются слишком поздно.

За счет кропотливой, аналитической и системной работы в Гродненской области удалось снизить уровень смертности от болезней системы кровообращения. По словам Андрея Стрижака, положительная динамика отмечается в скрининге онкологии. Больных с четвертой, запущенной стадией стало диагностироваться меньше, возросло количество выявленных больных с первой и второй стадией рака - лечение на данном этапе более эффективно и успешно.

Востребованы медицинские услуги Гродненского региона и у иностранцев. Способствует тому возможность без визы на срок до 10 дней посещать Гродно и Гродненский район. "Мы провели анализ: при высоком уровне обслуживания цена на ряд услуг в наших медицинских учреждениях ниже, чем у соседей. В 2017 году пролечено свыше 70 иностранных медицинских туристов, которые приехали без визы. В этом году ожидаем увеличение их потока", - заявил Андрей Стрижак. С целью привлечения медицинских туристов для иностранцев фирмы организовывают туры по медучреждениям Гродно.-0-