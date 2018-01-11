Субсидии на открытие собственного дела в 2018 году получат 90 безработных гомельчан

11 января, Гомель /Юлия Лысенко - БЕЛТА/. Субсидии на организацию предпринимательской деятельности в 2018 году планируется предоставить 90 безработным гомельчанам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома Александр Ключинский.

В текущем году на предоставление субсидий безработным Гомельской области для открытия своего дела предусмотрено более Br182 тыс., их планируется выдать 90 безработным.

Безвозмездную финансовую помощь на открытие своего дела в 2017 году получил 91 гомельчанин. 80 из них открыли ИП в востребованных на рынке труда сферах, 11 получателей помощи стали ремесленниками (в 2016 году таких желающих было только 3 человека).

"Субсидию - единовременное государственное денежное пособие в размере 11 бюджетов прожиточного минимума (БПМ) получают большинство соискателей. Каждый из претендентов защищает перед комиссией бизнес-план. Для тех, кому это необходимо, организуют обучение основам предпринимательской деятельности. Традиционно популярностью у потенциальных бизнесменов пользуются такие виды деятельности, как отделочные работы, грузо- и пассажироперевозки, парикмахерские услуги, ремонт и пошив одежды. В этом году появились и новые виды деятельности: бухучет, консультирование по налогообложению, производство мебели, производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий, дневной уход за детьми", - рассказал Александр Ключинский. В основном за субсидиями обращались мужчины. На женщин в 2017 году пришлось только 35% от общего числа безработных, решивших открыть свое дело.

Средства на оказание финансовой помощи безработным для их самостоятельной занятости предусмотрены государственной программой о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы. Размер субсидии потенциальным бизнесменам зависит от места проживания: жители сельской местности и малых городов с устойчиво высоким уровнем безработицы получают сумму в размере 15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения, в остальных случаях - 11 БПМ. Финансовую поддержку также можно получить на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, частного унитарного предприятия, на организацию ремесленной деятельности, на развитие агроэкотуризма. Размер субсидии безработным для организации предпринимательской деятельности, связанной с внедрением инновационных разработок, равен 20 БПМ.-0-