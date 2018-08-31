Супершкольника выберут в Гродно

31 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Накануне Дня знаний в Гродно выберут супершкольника. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая пресс-службой Гродненского областного объединения профсоюзов Юлия Шевцова.

Лучшего ученика определят во время благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Организатором конкурса выступает Гродненская областная организация профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

За звание лучшего школьника на одной из турзбаз в Гродно сегодня посоревнуются 15 мальчиков и девочек от 7 до 11 лет из разных районов области. Конкурс творческий, поэтому ключевым станет выступление в творческой номинации. Ребята будут декламировать стихи, которые подготовили своим учителям на линейку, петь и танцевать классические, народные, эстрадные и современные танцы. Также они продемонстрируют свою спортивную форму. Будет и дефиле в школьных костюмах, неотъемлемая часть которого - выход маленьких моделей в деловой одежде, строгих сарафанах и блузках.

"Этим конкурсом мы хотим настроить и родителей, и их детей на учебу, показать, что школа - это весело, красиво и креативно. Очень важно сформировать у ребенка желание быть школьником, вдохнуть позитив и охоту хорошо учиться", - отметила Юлия Шевцова. Профсоюзами Гродненской области запланированы и другие мероприятия в рамках постоянно действующей благотворительной акции "Профсоюзы - детям". Особое внимание уделят многодетным, малоимущим и приемным семьям, детям-сиротам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Повсеместно помощь семьям, воспитывающим школьников, оказывают и профкомы предприятий.

Праздник для первоклашек организовал и городской комитет профсоюза работников образования и науки. Мероприятие состоится сегодня в детском оздоровительном лагере "Зорька юбилейная". Его участниками станут более 100 мальчиков и девочек, которые в этом году впервые сядут за школьные парты. В основном это дети из многодетных и неполных семей. Гостей ярко поздравят с началом учебного года, каждому от отраслевого профсоюза вручат портфели с канцелярскими принадлежностями. Дополнительные подарки ждут тех, для кого 1 сентября - двойной праздник: семьям, воспитывающим близнецов и двойняшек, дополнительно выделят по Br100 на подготовку к школе.-0-