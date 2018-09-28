Светящийся велопробег пройдет по улицам Гродно

28 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. По улицам Гродно проедет светящаяся колонна велосипедистов, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель правления общественного объединения велосипедистов "ВелоГродно" Юлия Коледа.

"Светопарад" состоится 29 сентября. Принять участие в нем смогут все желающие.

"Главное условие - наличие светящихся элементов на велосипеде. Как минимум - велосипедного фонаря. Хотя фантазию участников не ограничиваем. Чем больше источников света, тем ярче и красочнее пройдет наш "Светопарад". Приветствуются как аксессуары из магазина, так и самодельные устройства. Самые светящиеся велосипедисты будут отмечены сувенирами", - рассказала Юлия Коледа. Таким ярким событием решено отметить 5-летний юбилей "ВелоГродно".

Стартует велопробег в 20 часов на площади Советской. После круга по городским улицам велосипедисты здесь же и финишируют. Кстати, вопросы, посвященные развитию велодвижения в Гродно, желающие смогут обсудить на тематическом форуме. Его 29 сентября примет клуб "Галактика". Пройдет он под темой "Гродно - центр велосипедной культуры".

В этот же день в областном центре состоится официальное закрытие мотосезона. Из-за этого временно в некоторых местах будет ограничено движение.

"Традиционно мотоциклисты колонной будут двигаться по улицам Гродно и выставят на обозрение свои мотоциклы на площади Советской", - отметили в управлении ГАИ УВД Гродненского облиспоклома. Стартует колонна в 14:30 от автодрома ГАИ. Она пройдет по улицам Белуша, Магистральная, Брикеля, Дубко, Горького, Социалистическая и Кирова.-0-