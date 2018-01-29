Световое оформление улиц и зданий усовершенствуют в Минске

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты модернизации систем уличного освещения, городской иллюминации и архитектурной подсветки зданий реализуют в Минске в 2018 году, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор УП "Мингорсвет" Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Славомира Гриневича, работа, направленная на повышение уровня благоустройства и эстетизацию основных магистралей, проводится в городе постоянно. Одним из эффективных решений, которое оживляет городскую среду в темное время суток, является архитектурная подсветка зданий. В настоящее время разрабатываются дизайн-проекты оформления ул. Я.Коласа, Логойского тракта, проспектов Дзержинского и Партизанского, ул. Притыцкого и др.

"Предприятие имеет возможность проектировать, строить и обслуживать данный вид освещения. Если ранее в основном применялось оборудование с металлогалогенными и люминисцентными лампами, то сейчас приоритет отдается светодиодному освещению", - отметил Славомир Гриневич.

Также в текущем году планируется обновить иллюминацию в районе Привокзальной площади, пр. Партизанского, ул. Я.Коласа, на участке пр. Победителей от ул. Мельникайте до ул.Немиги, сделать более красочным и интересным световой наряд главных праздничных площадок города. К имеющимся девяти объемным световым композициям добавятся новые, их разместят по пр. Дзержинского, Притыцкого, на площади Я.Коласа.

Кроме того, УП "Мингорсвет" продолжит работу по модернизации систем уличного освещения. Одним из наиболее значимых проектов станет реконструкция участка проспекта Победителей от ул. Мельникайте до ул. Немига с заменой опор и устройством новых сетей. Кроме того, новые опоры появятся на участке пр. Независимости.-0-