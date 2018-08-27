Световую композицию в виде рукописи с пером устанавливают в Минске

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером появится в Минске. Специалисты уже приступили к ее установке на площади Якуба Коласа, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник производственно-технического отдела УП "Мингорсвет" Владлен Чухин.

Ожидается, что до конца текущей недели минчане и гости столицы смогут увидеть пробное включение объекта.

Несколько композиций появятся на улицах города к новогодним праздникам. На площади Свободы разместят световую арку и лошадь с каретой, на Октябрьской площади - лошадь с санями. Улица Герцена станет бульваром с образами дам в кринолинах и джентльменов, а в районе станции метро "Автозаводская" разместится 3D-МАЗ.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м соответственно), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по пр. Дзержинского, композиция "Лоси" по ул. Притыцкого.-0-