Свыше 1 тыс. мусоропроводов планируется закрыть в Минске в 2018 году

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. мусоропроводов в 430 многоэтажных жилых домах планируется закрыть в Минске в 2018 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Галина Гилевич.

Также на дворовых территориях планируется обустроить 130 контейнерных площадок. Мероприятия реализуются в соответствии с государственной программой "Комфортное жилье и благоприятная среда", которая направлена на увеличение сбора (заготовки) вторичных материальных ресурсов.

Вопрос о заваривании мусоропровода обсуждается на плановых собраниях с жильцами или во время поквартирного опроса. Выступить с такой инициативой могут и сами жители. Для принятия положительного решения необходимо согласие более 50% собственников и нанимателей. Также для этого работники жилищных служб должны провести обследование придомовой территории на возможность обустройства контейнерных площадок. Основная цель этой работы - обеспечить раздельный сбор твердых бытовых отходов и их переработку.

В 2017 году собрано от населения и отсортировано на линиях сортировки УП "Экорес" более 27,9 тыс. т вторичных материальных ресурсов, в том числе почти 14,8 тыс. т макулатуры, 8,8 тыс. т стеклоотходов, около 3,6 тыс. т полимеров, 814,6 т шин.-0-