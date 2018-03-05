5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 1 тыс. разрешений на торговлю цветами к 8 Марта выдано в Минске, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник ГУ "Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома" Андрей Доморацкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Минчанам и гостям столицы предложат свыше 50 разновидностей роз и более 40 сортов тюльпанов, а также другие цветы. Продавать их с 6 по 8 марта будут дополнительно на 208 площадках во всех районах города. "Спрос на цветочную продукцию будет удовлетворен полностью по ценам прошлого года", - отметил Андрей Доморацкий.

Также он проинформировал, что торговая сеть города уже готова к празднику. В магазинах красиво оформлены торговые отделы, проводятся комплектования подарков, рекламные акции с вручением презентов и сувениров, предоставляется индивидуальная система скидок. Организованы расширенные распродажи продовольственных и непродовольственных товаров со снижением цен на 10-50%.

Как сообщалось, в столичных магазинах можно будет купить свежесрезанные розы от 40 до 100 см, бутоны которых имеют разную форму и оттенки, тюльпаны, герберы, альстромерии, лилии, горшечные цветы, рассаду.

Основными белорусскими производителями являются Минский парниково-тепличный комбинат, ОСП "Тепличное хозяйство" ОАО "ДорОрс", агрокомбинат "Ждановичи", тепличное хозяйство "Андрусерра Агро", КФХ "Находка Полесья", "Агромир Би Уай". Выращиваемые в Беларуси цветы в основном реализуются через собственную торговую сеть в демократичном ценовом сегменте, рассчитанном на покупателей со средним уровнем дохода.

Также в магазинах будет представлен импорт - популярные сорта роз (они имеют более крупную форму бутона и насыщенную цветовую окраску), гвоздик, экзотические растения.-0-