Свыше 23 тыс. детей примут первые классы минских школ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 23 тыс. детей планируется принять в первые классы минских школ, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Виталий Пригодич, передает корреспондент БЕЛТА.
Учреждения образования начнут принимать документы с 12 июня. Родителям необходимо предоставить заявление, копию свидетельства о рождении, медицинскую справку, паспорт одного из законных представителей. Завершится кампания 28 августа. Приемные комиссии будут работать каждый будний день, а в течение июня также по субботам.
"В первые классы планируется принять свыше 23 тыс. учащихся, что несколько больше, чем в прошлом году", - отметил Виталий Пригодич.
Он проинформировал, что новшеством будущего учебного года станет отмена вступительных экзаменов в 5-е классы гимназий.
В нынешнем году завершают обучение на уровне базовой школы 15 тыс. 230 учащихся, средней школы - чуть более 10 тыс. детей. В будущем учебном году предполагается сформировать 398 десятых классов, 156 из них - базовые.-0-
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